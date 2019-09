Volleybalcoach Piazza: ‘Doel is kwartfinale EK, daarna dromen’

De Nederlandse volleyballers moeten in staat zijn om bij de eerste acht te eindigen op het EK dat vrijdag begint in Rotterdam. ,,Het doel is om de kwartfinales te halen, daarna mogen we gaan dromen", zegt bondscoach Roberto Piazza.

De ambitieuze Italiaanse coach beschikt over een fysiek fitte selectie, maar vindt naar eigen zeggen dat de voorbereiding nog niet klaar is. ,,Je hebt nooit genoeg tijd voor een voorbereiding. We hebben een kleine stap genomen in aanloop hier naar toe. Vrijdag tegen Montenegro begint ons belangrijkste doel.”



Oranje zit in poule D met Montenegro, Oekraïne, wereldkampioen Polen, Estland en Tsjechië. De 'lange mannen' staan negende op de Europese ranglijst en vijftiende op de mondiale ranking. Alleen Polen staat hoger en dus moet Nederland geacht worden om de eerste vier van de groep te halen en zich te plaatsen voor de achtste finales. ,,We praten alleen over Montenegro. Dat is de finale. Spelers moeten dat ook begrijpen."

Toch liet Piazza zich wel even los over het nog te overbruggen gat naar de mondiale top van het volleybal. ,,Er is een verschil, maar dat is niet zo groot. We moeten geloven dat het mogelijk is en hier op het EK is het maar één wedstrijd.”

Aanvoerder Nimir Abdel-Aziz keek ook nog even terug op het verlies van de finale van het olympisch kwalificatietoernooi van topland Verenigde Staten vorige maand. ,,We hebben zo goed gespeeld, ik was een week ziek van het verlies.” De diagonaalspeler put wel hoop uit het getoonde spel en weet dat Oranje een jaar geleden op het WK toplanden als Brazilië en Frankrijk verraste. ,,Tegen Polen kunnen we de lessen van het OKT en het WK meenemen. Niet denken dat we spelen tegen de wereldkampioen, maar dat we een kans hebben om ons te laten zien.”