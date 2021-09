Volleyballers in achtste finales EK tegen Portugal

Esther Vergeer pleit voor simpeler opzet Paralym­pics: ‘Ik zie 29 starts op de 100 meter, onbegrijpe­lijk’

5 september De Paralympische Spelen van Tokio zitten erop. Nederland haalde een vrachtlading medailles binnen en is een aantal nieuwe paralympische helden rijker. Chef de mission Esther Vergeer kijkt terug op een zeer succesvolle Paralympische Spelen, maar is ook kritisch over de internationale toekomst van het evenement: ,,We moeten de sport professioneler en begrijpelijker maken.”