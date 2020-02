Volleyballers in EK-kwalificatie tegen Zweden en Kroatië

Alle kwartfinalisten van de editie van afgelopen jaar, waaronder kampioen Servië, zijn al verzekerd van deelname. Oranje sloot dat toernooi in eigen land af als tiende, na verlies in de achtste finales van Duitsland. Ook de organiserende landen behoren tot de 24 deelnemende teams.



Nederland is op basis van de Europese ranking favoriet om de kwalificatiepoule te winnen. Het team staat achtste. Zweden is de nummer 26 van Europa, Kroatië volgt op de 27ste plaats. Oranje treft beide teams in de maanden augustus en september in een uit- en een thuiswedstrijd.



De Nederlandse volleybalsters bereikten op het EK afgelopen jaar de kwartfinales. Hoewel dat een teleurstellend resultaat was, betekende het wel dat de ploeg voor de Europese titelstrijd van volgend jaar geen kwalificatie hoeft af te werken. De vrouwen spelen hun EK in Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië.