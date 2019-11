Volleyballers in OKT tegen Europees kampioen Servië en Frankrijk

Carlsen verdedigt titel op Tata Steel Chess

12 november De organisatie van Tata Steel Chess, het toonaangevende schaaktoernooi in Wijk aan Zee, is er opnieuw in geslaagd de Noor Magnus Carlsen vast te leggen. De regerend wereldkampioen en aanvoerder van de wereldranglijst verdedigt in januari zijn titel in de 82ste editie. Hij doet voor de zestiende keer mee en is zevenvoudig winnaar.