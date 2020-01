Volleyballers kansloos onderuit tegen Servië op olympisch kwalificatietoernooi

VideoZe hoopten op een stunt, maar de eerste wedstrijd op het olympisch kwalificatie toernooi in Berlijn draaide vanmiddag voor de Nederlandse volleybalmannen uit op een uitslag naar verwachting. Servië, de regerend Europees kampioen, won met duidelijke cijfers van Nederland. Het werd in de Max-Schmeling-Halle 3-0 (18-25, 18-25 en 17-25).

Door Lisette van der Geest



Voor de Serven was het een cruciale wedstrijd nadat ze een dag eerder onverwachts werden weggespeeld door Frankrijk. Nederland, op voorhand al geen favoriet in deze laatste continentale strijd om het ene olympisch ticket als laagst geplaatste land in de poule, kan zich nu geen verliespartij meer veroorloven om kans te maken op een plaats in de halve finale.

Het was niet reëel om meer te verwachten, maar ook al is de kans klein, die kans is er en dus gaan we het proberen, zo zei aanvoerder Nimir Abdelaziz vooraf. Maar in Berlijn was het onderlinge verschil tussen de nummer een op de Europese ranglijst en de nummer negen, Nederland, duidelijk zichtbaar. Nederland kwam er niet aan te pas.

Was het de afgelopen zomer tijdens het EK en het eerste olympisch kwalificatie toernooi zo vaak Abdelaziz die het team bij de hand nam en grote indruk maakte, in Berlijn beleefde de sterspeler niet zijn beste dag. Hij wist het verschil niet te maken. Thijs ter Horst, de andere Nederlandse blikvanger kon dat evenmin. De Serven waren op alle fronten beter. En de vele servicefouten aan Nederlandse zijde hielpen niet mee.

De Serven namen in de eerste set direct de leiding en gaven die niet meer uit handen. In de openingsfase van de tweede set leek Nederland heel even het tij te keren, beide landen waren in eerste instantie aan elkaar gewaagd, maar van 6-6 werd het 6-9 en nooit kwam Nederland weer in de buurt. Ook aan het begin van de derde set gaven de Serven Nederland even de ruimte, om vervolgens de voorsprong terug te pakken en nooit meer weg te geven.

Nu komt het voor Nederland aan op de komende wedstrijden. Morgen speelt Nederland tegen de nummer acht van de Europese ranglijst, Bulgarije, daarna wacht Frankrijk. De twee beste teams uit de poule gaan door naar de halve finale die vrijdag gespeeld wordt.