Volleyballers kunnen niet stunten tegen Europees kampioen Servië

Volleybal­lers na zege op Turkije al zeker van achtste finales EK

6 september De volleyballers hebben hun vierde groepswedstrijd op het EK volleybal gewonnen van Turkije. In de Finse stad Tampere won Oranje met 3-1 in sets: 22-25 27-25 27-25 25-23. Door de zege gaat Nederland aan de leiding in de groep en is de ploeg al zeker van de achtste finales.