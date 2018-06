Volleyballers ondanks zege uitgeschakeld

De Nederlandse volleyballers kunnen zich in de Golden European League niet meer plaatsen voor de Final Four. Het team van bondscoach Gido Vermeulen versloeg vanavond in sporthal De Basis in Sliedrecht koploper Turkije wel met 3-2, maar Oranje had ruimer moeten winnen om nog als eerste in de poule te kunnen eindigen.

Het verschil in de vijf sets was niet groot: 24-26 25-21 25-22 23-25 15-9. Voor Turkije was het de eerste nederlaag in vijf wedstrijden. Nederland staat met drie overwinningen en twee verliespartijen op de tweede plek. Woensdag is in Slovenië de laatste poulewedstrijd.

Alleen de poulewinnaars kwalificeren zich voor de Final Four van de Golden European League in Tsjechië. Via dit nieuwe toernooi kan promotie worden afgedwongen naar de intercontinentale Volleyball Nations League.

Vermeulen koos voor een basisteam bestaande uit Daan van Haarlem (spelverdeler), Nimir Abdelaziz (diagonaal), Maarten van Garderen (passer/loper), Gijs Jorna (passer/loper), Michael Parkinson (midden), Fabian Plak (midden) en Dirk Sparidans (libero). Jasper Diefenbach en Wouter ter Maat ontbraken in Sliedrecht met respectievelijk een rug- en enkelblessure. Niels de Vries en Sjoerd Hoogendoorn waren door Vermeulen aan de selectie toegevoegd als hun vervangers.

In de eerste set verspeelde Nederland een voorsprong van 23-21 en was al duidelijk dat het behalen van de eerste plaats in de poule heel lastig zou worden. Na winst van de tweede en derde set kreeg Oranje toch weer hoop. Als ook de vierde set gewonnen zou worden, was de Final Four nog haalbaar. Op 21-24 kregen de Turken drie setpunten. Nederland werkte er nog twee weg, maar de set ging toch naar Turkije. De vijfde set was daarna alleen nog voor de eer.

Abdelaziz maakte de meeste punten bij Nederland, 26. Plak noteerde acht zogenoemde killblocks.