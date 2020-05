Volleyballers schieten te hulp: ‘Er liggen kansen voor sport in het onderwijs’

Door Lisette van der Geest



,,U bent nooit te oud om het te verleren, hè?” De opmerking is eruit voordat de 12-jarige jongen beseft dat hij Joop Alberda, de grijsharige technisch directeur van volleybalbond Nevobo die hem even daarvoor onverwachts een bal toespeelde, zojuist oud heeft genoemd. Vlug: ,,Sorry, meneer.”

Volledig scherm Technisch directeur Joop Alberda. © Nederlandse Freelancers Het is dinsdagmiddag en op het schoolplein bij basisschool De Horizon in Hoogland maakt een deel van groep 8 vandaag deel uit van een kick-off, met wereldtopper Robin de Kruijf aan de leiding. Nog geen week geleden bedacht Alberda een project: SchoolVolley+, waarbij gratis volleyballessen aangeboden worden aan scholen en buitenschoolse opvang tijdens de coronacrisis. Bedoeld om scholen te ontlasten en kinderen in beweging te houden.



Op het plein liggen ballen en er hangt een draad van een speeltoestel naar een boom. Robin de Kruijf is, samen met de in Hoogland afwezige Nimir Abdelaziz, ambassadeur van het in allerijl gestarte project. En zo kan het dat die middag uit meerdere kindermonden klinkt: ,,Ik ben béter dan Robin de Kruijf”, waar de 29-jarige hoofdpersoon vervolgens weer quasi-beledigd over moppert voordat ze de groep complimenteert. ,,Ze zijn heel enthousiast en dit is echt leuk.” Een opmerking dat ze wel populair is bij de kinderen beantwoordt ze met: ,,Geestelijk hebben we ook dezelfde leeftijd.”

Autorit

Zaterdag maakte ze de autorit van Conegliano nabij Venetië, waar haar club is geresideerd en ze komend seizoen ook zal spelen, terug naar Utrecht. Normaal gesproken zou De Kruijf rond deze periode druk zijn met Champions Leaguewedstrijden en vervolgens terugkeren bij het Nederlands team. Maar corona maakt dat ze inmiddels al maanden niet meer speelt. In eerste instantie was dat lastig, sloeg ze soms op de puzzelstukjes op haar tafel van frustratie door het noodgedwongen binnenzitten. ,,Ik wist niet zo goed wat ik met mezelf aan moest, dat doelloze was vervelend. Maar daarna geef je je eraan over en gaat de knop om.”

Ze kijkt niet ver in de toekomst, hoopt dat het Nederlands team in juli weer bij elkaar mag komen om te trainen. ,,En zo niet, dan komt het volgende clubseizoen eraan. Daar kijk ik naar uit. Volleybal komt wel weer. Als het deze zomer niet is, dan het volgende wel.”

Volledig scherm Volleybalster Robin de Kruijf en technisch directeur Joop Alberda tijdens de lancering van het SchoolVolley+ project. © Nederlandse Freelancers

Dumbbells

In huis staat een hometrainer en liggen wat dumbbells. Twee dagen geleden stapte ze op de fiets voor een rit naar Schalkwijk naar haar ouders. ,,Perfecte timing, toen het aan het stormen was en ik op een gegeven moment echt niet meer vooruit kwam.” Maar zo houdt De Kruijf zich wel fit. En vandaag speelt ze dus op het schoolplein, eindelijk weer een bal in handen. ,,Een beetje meespelen kan ik wel doen, ik heb toch een lege agenda”, zegt ze. ,,En het is een belangrijk project. Ik weet zelf hoe leuk gymlessen waren, het is goed om leraren te ontlasten en kinderen te laten bewegen, helemaal in deze gekke tijden.”

Quote Dit idee is bedoeld om het onderwijs te helpen, maar een achterlig­gend idee is dat bewegen in de afgelopen veertig jaar dramatisch teruggelo­pen is. Joop Alberda

Eigenlijk had dit initiatief voor een project om het onderwijs te ontlasten tijdens de coronacrisis vanuit NOC*NSF moeten komen, vindt Alberda. ,,Zij hadden het moeten activeren. Mijn ideaal is dat de sport als totaal zegt: wij gaan als collectief om het onderwijs heen staan. Dit is ook breder dan volleybal. Of het nou handbal, cricket of golf is, het maakt allemaal geen donder uit. Maar er ligt hier een kans voor sport, de grootste kans. En dat meen ik serieus.”

Onderwijs

Jaren geleden was gymnastiek een belangrijk onderdeel van het onderwijs, de afgelopen jaren werd dat minder. ,,Dit idee is bedoeld om het onderwijs te helpen, maar een achterliggend idee is dat bewegen in de afgelopen veertig jaar dramatisch teruggelopen is. Je ziet daardoor een aantal verschijningsvormen: diabetes, obesitas, gebrekkige weerstand, minder vitaliteit. Als je aan het einde van de pandemie kijkt wat voor mensen op de IC liggen, zijn er mensen met onderliggende problemen, cultuurproblemen, hoogconjunctuurproblemen.”

Het zou mooi zijn als het project meer volleyballers voortbrengt, vindt Alberda. ,,Maar dat is nu geen doel. We moeten hier samen doorheen in een sociale samenleving, en het is uit idealisme. Wij hebben coaches die vrij zijn, of gedeeltelijk vrij, waarom zou je die niet aanbieden, terwijl ze het zwaar hebben in het onderwijs? Misschien kunnen we zo een aanzet geven tot een vitaler samenleving op de termijn.”

Of Robin de Kruijf er bij volgende lessen weer bij is, is nog de vraag. ,,Daar hebben we het nog niet over gehad, maar ik vond het wel zo leuk dat ik er echt wel voor open sta.” Alberda hoort even later weer een ,,sorry meneer”. Dit keer stuitert een bal precies in zijn nek. ,,Geeft niet”, roept de bondscoach van het gouden olympische volleybalteam uit 1996. ,,Dat ben ik wel gewend.”