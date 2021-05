Volleyballers winnen eerste EK-kwalificatieduel van Kroatië

video Van Kalmthout opnieuw in top 10 in IndyCar Series

3 mei Autocoureur Rinus van Kalmthout is als negende geëindigd in de vierde race van het nieuwe seizoen in de IndyCar Series. De 20-jarige Nederlander werd op het circuit van Fort Worth in Texas bestraft omdat hij verkeerd de pitstraat uitkwam, maar kwam terug vanuit een zestiende positie.