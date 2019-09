Volleyballers winnen ook tweede groepsduel op EK

Viñales begint op Misano vanaf polepositi­on

16:34 Maverick Viñales begint de Grote Prijs van San Marino in de MotoGP zondag vanaf poleposition. De 24-jarige coureur zette in de kwalificatie op zijn Yamaha de beste tijd neer: 1.32,265. Wereldkampioen Marc Márquez, die hard op weg is naar zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse, kwam op het circuit van Misano niet verder dan de vijfde tijd.