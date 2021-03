Volleybalrel: club eist geld van speelster die kinderwens verzweeg

Lugli is 38 jaar op het moment ze haar club inlicht dat ze zwanger is. Haar contract wordt met wederzijdse toestemming ontbonden, maar twee jaar later krijgt Lugli, die een miskraam kreeg, een onaangename verrassing in de bus. Haar ex-club weigert het resterende salaris uit te betalen en eist zelfs een schadevergoeding, omdat ze ‘haar kinderwens verzweeg’.

,,Een ongelooflijk voorval zet het volleybal en de Italiaanse sportwereld in rep en roer”, schrijft het gezaghebbende La Repubblica. Lugli, die haar strepen al had verdiend bij tweede klasse-clubs Sassuolo en Casalmaggiore, vertelt in maart 2019 aan haar werkgever Volley Pordenone, actief in de derde klasse, zwanger te zijn. Omdat ze een jaar aan de kant zal staan, wordt het contract - gebruikelijk in het Italiaanse volleybal - met wederzijdse toestemming beëindigd.

Kinderwens

Lugli focust zich op haar zwangerschap, maar een maand later stort haar wereld in. Ze heeft een miskraam. ,,Ik stuurde de club onmiddellijk een bericht. Ze reageerden fatsoenlijk. De band was goed”, vertelt ze twee jaar later in een post op haar Facebook-account. Maar niets was wat het lijkt, blijkt uit het vervolg van het bericht.

Quote Ze vinden het niet kunnen dat ik hen niet geïnfor­meerd heb dat ik aan kinderen dacht. Is er misschien een leeftijd vastgelegd tot wanneer je zwanger mag worden? Lara Lugli

In februari 2019 - een maand voor haar vertrek - leverde Lugli een flinke bijdrage aan de goede resultaten en de droom om promotie af te dwingen. Maar omdat haar salaris van februari maar niet op de rekening kwam en haar brieven werden genegeerd, schakelde ze een advocaat in ‘om te krijgen waarvoor ik hard heb gewerkt'. Wat blijkt? De club weigert uitbetaling en vraagt zelfs een schadeclaim van haar.

Lugli wordt kwalijk genomen dat ze tijdens de contractonderhandelingen toen de club haar aantrok haar kinderwens verzwegen zou hebben en ze dit - omdat ze al 38 was - zéker zou moeten hebben gemeld. ,,Ze vinden het niet kunnen dat ik hen niet geïnformeerd heb dat ik aan kinderen dacht. Is er misschien een leeftijd vastgelegd tot wanneer je zwanger mag worden?”, schrijft ze.

De resultaten van Pordenone werden na het vertrek van Lugli minder, waardoor een van de belangrijkste sponsors afhaakte. ,,Het was blijkbaar ook mijn fout dat de club in de problemen kwam, zowel sportief als financieel. Ze beweren dat míjn zwangerschap de club schade heeft aangericht en vragen nu compensatie.”

Premier

,,Een wereldberoemde speler ben ik niet, maar dit mag geen precedent zijn voor atleten die in de toekomst in dezelfde situatie verzeild raken. Als zwangere vrouw kan je in deze toch geen kwaad doen? Ik hoef hier toch niemand te compenseren? Mijn partner en ik hebben al genoeg pijn geleden met het verliezen van ons kindje. Toen ik hun brief las, voelde ik alleen maar minachting. Dit gaat in tegen alle ethiek.”

Het verhaal verhit de gemoederen in Italië. Assist (l’Associazione Nazionale Atlete) die de belangen behartigt van Italiaanse sporters, vraagt een tussenkomst van premier Mario Draghi en Giovanni Malagò, de voorzitter van het Italiaans Nationaal Olympisch Comité. Hun eis: de rechten van de vrouwen in de sport grondig herzien. ,,Zodra een speelster zwanger is, wordt meteen hun contract verbroken. Zonder dat ze nog enige rechten hebben en zonder dat ze bescherming krijgen. Dit is verwerpelijk.”