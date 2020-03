Volleybalster Celeste Plak kan Turkije verlaten

Door Lisette van der Geest

Plak behoorde samen met haar teamgenoten bij Aydin tot de laatste volleybalsters die vandaag in Turkije nog bij een training werden verwacht, ondanks dat de coronacrisis het verdere land al langere tijd grotendeels stillegt. Terwijl het Plak afgelopen weekeinde nog verboden werd terug naar Nederland te reizen, mochten andere buitenlandse speelsters bij andere Turkse clubs reeds voor het weekeinde al naar huis. ,,Maar na een meeting van een uur met de club en het team zijn wij nu vrij om te gaan”, zegt Plak.

De volleybalster rijdt momenteel in 5,5 uur van Aydin naar Istanbul, daar maakt zij zich op voor een zeventien uur durende vlucht, via Roemenië naar Amsterdam. ,,Normaal doe ik er 3,5 uur over om vanaf Istanbul naar Amsterdam te komen, maar dit heb ik er graag voor over”, zegt ze telefonisch.

Eerder deze week liet de volleybalster die ook deel uitmaakt van het Nederlands team al weten dat ze momenteel liever thuis bij familie en vrienden zit, dan in Turkije. ,,Waar ik me wel verstaanbaar kan maken tegenover een dokter, mocht ik zelfs klachten krijgen.” Tot vandaag stond er nog een training op het programma van haar club. ,,Maar vlak daarvoor werden we bij elkaar geroepen door de staf. Ze zeiden: ‘dit is niet verantwoord meer, de ontwikkelingen gaan zo snel, dit hadden wij niet voorzien en iedereen is vrij om te gaan en staan waar hij wil’.