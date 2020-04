Volleybalster Dijkema verlaat Italië voor Russische topclub

Dijkema had iets eerder op Instagram gemeld dat ze haar laatste wedstrijd voor het Italiaanse Il Bisonte Firenze had gespeeld. ,,Het hoge woord is eruit, de Italiaanse volleybalcompetitie is officieel beëindigd”, schreef Dijkema, die op 23 februari voor het laatst in actie kwam voor haar club. Daarna werd de competitie vanwege de coronacrisis stilgelegd. ,,Het is jammer dat ik toen niet wist dat het mijn laatste wedstrijd was voor deze club.”



Dijkema (30) speelde drie jaar voor de club uit Florence. ,,Het is een historische beslissing dat de competitie stopt, maar we zitten met z’n allen in een crisis waar gezondheid zo veel belangrijker is dan sport. Het is een terecht besluit”, vindt Dijkema, die niet veel later haar nieuwe werkgever bekendmaakte. ,,Na die drie jaar is het tijd voor verandering en een nieuwe uitdaging.”