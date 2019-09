Volleybalsters ook eenvoudig langs Kenia

world cupDe Nederlandse volleybalvrouwen hebben ook de tweede wedstrijd in de strijd om de World Cup gewonnen. In Hamamatsu zette het team van bondscoach Jamie Morrison Kenia met 3-0 aan de kant. De setstanden waren 25-12, 25-19, 25-17.

Oranje speelde in een andere basisformatie als een dag eerder, toen Argentinië ook met 3-0 werd geklopt. Yvon Beliën en Juliet Lohuis startten in het midden, Anne Buijs en Maret Balkestein-Grothues waren de passer/lopers en verder was er plaats voor diagonaal Lonneke Sloetjes, spelverdeelster Britt Bongaerts en libero Kirsten Knip.

De eerste set had Kenia weinig in te brengen. In de tweede set liet Oranje de Afrikaanse vrouwen terugkomen tot 14-14, maar Nederland was daarna op tijd weer bij de les. Ook set drie werd overtuigend gewonnen. Brazilië is de volgende opponent.

Aanvoerder Balkestein-Grothues werd topscorer met 11 punten. ,,Ik ben erg blij met weer een mooie zege, we hebben vooral goed geserveerd. Dit zegt nog niks, morgen moeten we echt aan de bak tegen Brazilië. Dat wordt een hele andere wedstrijd. In de tweede set kwam Kenia goed terug, we herstelden dat gelukkig. Het was een degelijke wedstrijd.”