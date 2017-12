Volleybalsters op WK in groep A bij gastland Japan

Japan staat op de wereldranglijst op de zesde plek. Nederland neemt de achtste positie in. Argentinië is op de mondiale ranking de nummer elf, Duitsland staat dertiende, Kameroen is achttiende en Mexico 26ste.

Oranje kwam bij het vorige WK in 2014 in Italië niet verder dan de dertiende plek. Toen was Gido Vermeulen nog bondscoach. Onder leiding van zijn opvolger Giovanni Guidetti eindigden de volleybalsters vorig jaar bij de Olympische Spelen in Brazilië als vierde. Guidetti vertrok een jaar geleden en werd opgevolgd door Jamie Morrison. Met Morrison als trainer eindigde Nederland begin oktober bij het Europees kampioenschap als tweede.