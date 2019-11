Volleybalsters openen OKT tegen Azerbeidzjan

De nummers 1 en 2 van de poule gaan door naar de halve finales, die op 11 januari in Omnisport worden gespeeld. Een dag later is de eindstrijd van het OKT, met als inzet één ticket naar de Olympische Spelen in Tokio. De andere groep bestaat uit Turkije, Duitsland, België en Kroatië.



De volleybalsters hadden dit jaar al de kans om een ticket voor Tokio 2020 te bemachtigen, maar op het OKT in Italië moesten ze in de laatste en beslissende wedstrijd buigen voor het gastland. Nadat ook het EK op een teleurstelling was uitgedraaid, besloot de Nederlandse bond afscheid te nemen van bondscoach Jamie Morrison.



Zijn opvolger wordt vandaag gepresenteerd. Naar verluidt gaat het om Giovanni Caprara. De Italiaan was tot voor kort bondscoach van de volleybalsters van Azerbeidzjan en hij gaat zijn oude ploeg dus begin volgend jaar treffen in Apeldoorn.