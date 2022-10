Volleybalsters Oranje op WK hoopvol de tweede ronde in: ‘Die verrassing komt eraan, ik voel het’

Estavana Polman handbalt weer in Oranje: ‘Ik ben een oma van dertig, maar dat vind ik juist leuk’

Estavana Polman is weer handbalster van het Nederlands team. Na een zware periode met twee kruisbandblessures en een conflict met de Deense club Esbjerg, is ze weer fit en geniet ze weer van haar sport. Ondanks een slopend reisschema en haar rol in een druk gezin.

27 september