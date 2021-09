Volleybalsters richting EK-kraker met Italië: ‘We hebben het gevoel dat we nog beter kunnen’

Video's Volleybal­lers beginnen EK met zege op Spanje

2 september De Nederlandse volleyballers zijn voortvarend begonnen aan het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza was in het Finse Tampere met 3-0 te sterk voor Spanje. Binnen anderhalf uur stond de eindstand op het scorebord: 25-23 26-24 25-22. Nederland staat vijftiende op de wereldranglijst, Spanje neemt de 36ste positie in.