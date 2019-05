Volleybalsters sluiten Nations League-serie af met nederlaag

Doping­schor­sing voor Oostenrijk­se mountainbi­kes­ter

9:29 Christina Kollmann-Forstner komt voorlopig niet in actie. De 31-jarige Oostenrijkse mountainbikester is door de internationale wielrenunie UCI geschorst omdat haar naam is opgedoken in Operatie Aderlass, een Oostenrijkse dopingzaak die dit voorjaar uitbrak.