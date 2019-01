Volleybalsters spelen op WK in Gelredome en Ahoy

De Nederlandse volleybalsters zullen de meeste wedstrijden tijdens het wereldkampioenschap van 2022 in de Gelredome in Arnhem en Ahoy in Rotterdam spelen. Ook het Omnisport in Apeldoorn is een speellocatie voor Oranje, dat alle duels sowieso in eigen land speelt.

Nederland organiseert het WK voor vrouwen over drie jaar samen met Polen. Mogelijk zijn er in de tweede en derde fase van het toernooi ook wat wedstrijden in een of meerdere andere Europese landen, zo werd donderdag duidelijk bij de presentatie van de plannen voor het toernooi.

Het is voor het eerst dat Nederland het WK, dat ruim drie weken duurt, organiseert. De complete eerste fase van het toernooi is in Gelderland. In de Gelredome, het stadion van voetbalclub Vitesse, komen meerdere speelvelden. De 24 deelnemende landen worden qua verblijfplaats verdeeld over 24 Gelderse gemeenten. De gehele provincie wordt zo bij het evenement betrokken, is de gedachte.

Later in het toernooi zijn ook de nodige duels in Ahoy en Omnisport. De finaleronde is vervolgens weer in de Gelredome, waar plaats is voor maximaal 30.000 volleybalfans.