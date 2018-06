Volleybalsters stellen teleur tegen Italië

Dat was een tegenvaller want de afgelopen jaren was Nederland meestal te sterk voor het Italiaanse team dat wel een plaats hoger (7de) op de wereldranglijst staat. De setstanden waren 18-25 25-23 19-25 25-15 en 15-8.

Nederland staat met acht overwinningen tegen drie nederlagen nog wel stevig bij de beste vijf landen die samen met gastland China om de titel gaan strijden. Maar de ploeg moet nog vol aan de bak, te beginnen donderdag in Rotterdam tegen het sterke Servië. Volgende week zijn in Stuttgart Turkije, wereldkampioen China en Duitsland de laatste tegenstanders.

,,We hebben het zelf laten liggen'', zei aanvoerster Marit Balkestein-Grothues. Nederland kende inderdaad een voortvarende start tegen de Italiaansen, die de Nations League matig waren gestart. Coach Davide Mazzanti had aanvankelijke enkele topspeelsters rust gegund, waardoor zijn ploeg in de strijd om een plaats bij de beste zes achterop was geraakt. Dinsdag versloeg Italië het sterker geachte Servië en tegen Oranje knokte het team zich terug na een 2-1-achterstand. In de derde set had Oranje zelfs negen punten op rij gemaakt op de opslag van Nicole Koolhaas.