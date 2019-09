Volleybalsters stunten tegen Brazilië op World Cup

De Nederlandse volleybalsters hebben bij de World Cup in Japan voor een stunt gezorgd. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison was in drie sets te sterk voor Brazilië: 25-23, 25-21, 25-22.

Het was de derde overwinning van Oranje, dat eerder won van Argentinië en Kenia, maar met Brazilië een tegenstander van een ander kaliber kreeg.



Morrison had in zijn beginopstelling plaats voor Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs, Britt Bongaerts, Nicole Koolhaas en libero Myrthe Schoot. Oranje speelde sterk tegen de nummer 4 van de wereldranglijst, die op de openingsdag wereld- en Europees kampioen Servië had verslagen en daarna ook te sterk was geweest voor Argentinië. Nederland had de Argentijnse vrouwen ook al verslagen, gevolgd door een eenvoudige zege op Kenia.

Oranje kan een goed resultaat gebruiken na de domper van het missen van de eerste kans op olympische kwalificatie in en tegen Italië en het tegenvallende resultaat op het EK. De Nederlandse volleybalsters vlogen er na twee verloren finales ditmaal al in de kwartfinales uit. Dat gebeurde tegen Turkije, de vermoedelijk grootste concurrent als in januari de tweede en laatste kans op olympische plaatsing volgt.

Met 25-23 en 25-21 nam Oranje in Hamamatsu een voorschot op de winst. Brazilië voerde in de derde set de druk op en nam een voorsprong van drie punten (8-5). Maar Nederland, vrijwel de hele wedstrijd in dezelfde samenstelling, trok de stand in no-time weer gelijk (9-9). Het was met name te danken aan de slagkracht van Sloetjes, die met 25 punten ouderwets op dreef was.