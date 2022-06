Voor 37 miljoen dollar blijft Kyrie Irving nog een jaartje extra bij Brooklyn Nets

Judoka Roy Meyer verliest finale in Mongolië, Noël van 't End en Michael Korrel pakken brons

Judoka Roy Meyer heeft op de slotdag van de Grand Slam in Ulaanbaatar zilver gepakt in de klasse +100 kilogram. De Bredanaar verloor in de finale van de Rus Inal Tasojev. Voor Noël van ‘t End (-90 kg) en Michael Korrel (-100 kg) waren er bronzen medailles in de hoofdstad van Mongolië.

26 juni