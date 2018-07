Voormalig turncoach Orlov plotseling overleden

Orlov begon in 1986 als hoofdcoach bij het nationale trainingscentrum op Papendal en werkte daar tot 1992. Van 1996 tot 2008 was Orlov hoofdcoach van GTV De Hazenkamp in Nijmegen, één van de hofleveranciers van de Nederlandse vrouwenturnploeg. Van 1994-1999 was hij tevens bondscoach van het Nederlandse vrouwenteam.

In Nijmegen trainde Orlov onder anderen Renske Endel en Suzanne Harmes. Endel won in 2001 WK-brons in Gent op het onderdeel brug, terwijl Harmes in 2005 eveneens een bronzen WK-medaille behaalde. In Melbourne veroverde Harmes brons op vloer.