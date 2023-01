Voormalig wereldkampioen freestyleskiën Smaine (31) overleden bij lawine

Geldnood? Als het moet, neemt de moeder van Lindsay van Zundert ‘er een baantje bij’

Na het olympische sprookje van Peking, is het deze winter voor kunstrijdster Lindsay van Zundert en vooral haar ‘moeder de manager’ worstelen met de centen. Deze week moet Van Zundert het daarom laten zien op het EK in Finland. ,,Als ik er niet in geloof, was ik vanochtend niet om 6 uur uit mijn bed gestapt.’’

24 januari