Voormalig wereldkampioen Noël van ‘t End al na één partij klaar op EK judo

Geen medaille voor Tornike Tsjakadoea op EK, Amber Gersjes en Pleuni Cornelisse meteen naar huis

Tornike Tsjakadoea heeft bij de EK judo in Sofia geen medaille veroverd. Het Nederlandse lichtgewicht verloor in de klasse tot 60 kilogram in de herkansing. Eerder strandden Amber Gersjes (-48 kg) en Pleuni Cornelisse (-57 kg) in de eerste ronde.

29 april