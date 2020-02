Voorzitter Franse ijssportbond stapt toch op in misbruikschandaal

De minister van sport van Frankrijk, Roxana Maracineanu, had Gailhaguet maandag al gevraagd zijn functie neer te leggen, maar aanvankelijk had de 66-jarige bestuurder laten weten dat niet van plan te zijn.



Aanleiding voor de zaak is de getuigenis van tienvoudig Frans kampioene paarrijden Sarah Abitbol, die beweert dat ze tussen 1990 en 1992 meermaals is verkracht door haar toenmalige trainer Gilles Beyer. Abitbol was vijftien jaar oud toen het misbruik begon. Gailhaguet was ten tijde van het vermeende misbruik al de baas in de sport.