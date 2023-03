Waarom in de sportwereld een run is ontstaan op bakpoeder

Met video Handbal­lers stunten tegen Kroatië in EK-kwalifica­tie­du­el na uitsteken­de start tweede helft

De Nederlandse handballers hebben een belangrijke zege geboekt op Kroatië in het kwalificatietoernooi voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Oranje zegevierde met 32-27 in het Indoor Sportcentrum Eindhoven, na een voorsprong van 15-13 bij rust. Kay Smits was met acht treffers aardig op schot voor de thuisploeg.