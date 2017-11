Waken voor hoge verwachtingen bij OZ&PC

Het ging de waterpoloërs van OZ&PC de laatste jaren voor de wind. De ploeg uit Oldenzaal kroop uit een diep dal. Nog niet eens zo heel lang geleden was OZ&PC vierdeklasser. Nu draait de ploeg van aanvoerder Dennie Slot bovenin de eerste klasse mee, direct onder de eredivisie.

Eredivisie

De eredivisie is al eens ter sprake gekomen in zwembad Vondersweijde. Maar Slot wil hoge verwachtingen temperen. "Iedereen wil bij ons naar de eredivisie. Maar daarvoor is de groep niet breed genoeg. Dit seizoen moeten we op een derde of vierde plaats mikken. Wij gaan niet om het kampioenschap meedoen", verwacht de 30-jarige inwoner van Oldenzaal.

Promotie naar de eredivisie zou voor OZ&PC een sensationele bekroning zijn van jarenlang opbouwwerk. Slot zou het best nog eens mee willen maken. Hij heeft de beroerde jaren nog meegemaakt waarin de selectie werd geconfronteerd met een leegloop.

"Dat is ons twee keer overkomen. We zijn destijds meerdere keren gedegradeerd", zegt Slot, die al zo'n veertien jaar deel uitmaakt van de selectie. OZ&PC daalde af naar de vierde klasse. Daarna kwam de ommekeer. De club uit Oldenzaal kon weer omhoog kijken dankzij een talentvolle lichting. In een later stadium meldden zich spelers van andere clubs in Vondersweijde.

Ambities

De vorige trainer, Sander Nieland, moest de ambities verder gestalte geven. Hij slaagde er anderhalf jaar geleden in om OZ&PC naar de eerste klasse te dirigeren. Onder zijn leiding werden meer trainingen ingevoerd. Maar Nieland staat niet meer voor de groep. Tom Middeljans voorziet de ploeg van oefenstof. "Onder hem is er niets veranderd. We hebben wekelijks drie trainingen in het water en twee krachttrainingen. Vorig seizoen begonnen we moeizaam, maar hebben we ons redelijk makkelijk kunnen handhaven", zegt Slot.