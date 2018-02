Wales haalt stevig uit tegen Schotland op Six Nations

Schotland is er niet in geslaagd om Wales voor het eerst sinds 2002 nog eens te kloppen. Ondanks de vele geblesseerden bij de Welshmen stond het in Cardiff al na dertien minuten 14-0. Na de pauze liep de thuisploeg zelfs uit tot 34-0. Schotland kon de eer nog enigszins redden met een try, wat voor de eindscore van 34-7 zorgde.