Walters leidt UK Championship na een ronde

Raptors en Celtics overtui­gend door in play-offs NBA

24 augustus Toronto Raptors en Boston Celtics hebben zich overtuigend geplaatst voor de volgende ronde van de play-offs in de Amerikaanse NBA. Titelverdediger Raptors schakelde Brooklyn Nets uit met een vierde overwinning op rij in de best-of-seven-serie: 150-122. De Celtics wonnen voor de vierde achtereenvolgende keer van Philadelphia 76ers en zijn ook door: 110-106. De twee winnende ploegen treffen elkaar nu in de kwartfinales van de play-offs.