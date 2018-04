Warriors en 76'ers naar tweede ronde play-offs in NBA

Bij de Warriors, die met 99-91 wonnen, waren Kevin Durant (25 punten), Klay Thompson (24) en Draymond Green (17) de topscorers. De 30 punten van LaMarcus Aldridge hielpen de Spurs niet. Golden State treft in de tweede ronde New Orleans Pelicans die met 4-0 snel klaar was met Portland Trail Blazers.

De 76'ers wonnen in de eigen hal met 104-91 van Miami Heat. JJ Redick was de topschutter in het Wells Fargo Center met 27 punten. Het is de eerste keer dat de ploeg uit Philadelphia de laatste vier haalt in de Eastern Conference, de oostelijke klasse van de NBA, sinds 2012. Voor de gasten uit Miami, met Kelly Olynyk (18) als topscorer, zit het seizoen erop.