Washington Capitals wint eerste Stanley Cup uit historie

Daarmee kwam de stand in de best-of sevenserie op 4-1 in het voordeel van het team van aanvoerder Alex Ovetsjkin. De Rus werd niet veel later gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) in de NHL.



Een doelpunt van Lars Eller, ruim zeven minuten voor tijd, besliste het duel in Las Vegas. De Capitals waren één keer eerder in ruim 40 jaar dicht bij de titel geweest. In 1998 verloor de ploeg in de finale van Detroit Red Wings.

Veel lof was er voor Ovetsjkin, die in zijn dertiende seizoen in de NHL eindelijk de titel veroverde. Blij als een kind sprong hij in de laatste seconden van het duel over het ijs, zijn medespelers een voor een omhelzend. ,,Niemand heeft dit meer verdiend dan hij'', zei teamgenoot Jay Beagle. ,,Hij heeft het verschil gemaakt.'' De 32-jarige Rus maakte in de play-offs vijftien treffers. ,,Hij is de ware aanvoerder, de rest van het team volgt hem'', vond ook doelman Braden Holtby.

De Conn Smythe Trophy, voor de beste speler van de play-offs, belandde bij Ovetsjkin die ook in het vierde duel met de verbazingwekkende NHL-debutant Vegas Golden Knights scoorde. De andere doelpunten kwamen op naam van Jakub Vrana en Devante Smith-Pelly. ,,We hebben zo hard gewerkt, we hebben er alles voor gedaan. Vandaag worden we daarvoor beloond'', zei Ovetsjkin, die met zijn team ook voor vreugdevolle taferelen zorgde in Washington. Duizenden fans gingen de straat op. Een grootse huldiging volgt een dezer dagen.

Volledig scherm Capitals viert feest na de 4-3 in de derde periode. © AFP