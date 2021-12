Wat een score! Memphis Grizzlies boekt grootste zege ooit in NBA

Dertig jaar geleden won Cleveland Cavaliers met 148-80 van Miami Heat, een zege met een verschil van 68 punten. De Grizzlies gingen daar dus 5 punten overheen. Eerder dit jaar had Oklahoma City Thunder in eigen huis al eens met 57 punten verschil verloren, van Indiana Pacers (95-152). Dat betekende de grootste thuisnederlaag ooit van een club in de NBA, die in 1949 werd opgericht.

,,Dit is niet hoe we zijn”, zei coach Mark Daigneault van de ploeg uit Oklahoma City over de recordnederlaag in Memphis. ,,We hebben eerder laten zien dat we beter kunnen.” Bij de Grizzlies eindigden maar liefst negen spelers in de dubbele punten. Jaren Jackson jr. was met 27 punten de topscorer.