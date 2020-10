Wat gebeurt hier? LA Dodgers gaan helemaal los in krankzinnige eerste inning

De Dodgers verloren de eerste twee wedstrijden van de finalereeks van de National League, maar zijn weer helemaal terug in de race. In de best-of-sevenserie kan de ploeg van Oranje-international Kenley Jansen komende nacht (2.08 uur Nederlandse tijd) op gelijke hoogte komen.

Wat gebeurde daar allemaal in het Globe Field van Arlington? De arme Braves-pitcher Kyle Wright kon het nauwelijks bevatten toen hij met een 6-0 achterstand vroegtijdig uit zijn lijden werd verlost. Langs de kant zag hij vervolgens hoe zijn vervanger Grant Dayton nog eens 5 runs moest incasseren voordat de eerste inning eindelijk ten einde kwam.

Volledig scherm Met een grand slam brengt Max Muncy de stand op 11-0. © AP

Met drie homeruns – waaronder een grand slam van Max Muncy - brak LA Dodgers in de gedenkwaardig eerste slagbeurt een MLB-record. Nooit eerder noteerde een ploeg in de play-offs van het Amerikaanse honkbalseizoen 11 runs in één inning.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bizar genoeg figureerde Atlanta Braves ook bij het vorige record. Vorig jaar ging het voor de ploeg van de Antilliaan Ozzie Albies in het beslissende duel met de St. Louis Cardinals eveneens mis in de eerste inning. De Braves kwamen destijds een vroege 10-0 achterstand niet meer te boven.

Albies, goed voor een homerun in de eerste twee wedstrijden, stond in wedstrijd drie tegenover zijn landgenoot Jansen. De Oranje-international kwam dit keer niet in actie als closer, maar verscheen al in de zesde inning op de heuvel. Jansen deed zijn werk naar behoren, want met slechts 10 pitches kreeg hij drie man, waaronder Albies, uit.

Volledig scherm Kenley Jansen. © USA TODAY Sports

Albies liep in de negende inning nog wel het laatste punt (15-3) binnen, maar meer dan een bijrol zat er dit keer niet voor hem in.

American League

In de finale van de American League won Houston Astros met 4-3 van Tampa Bay Rays. Daarmee bracht de ploeg uit Texas de achterstand in de serie terug op 3-1. De winnaars van beide finales staan volgende week tegenover elkaar in de World Series.