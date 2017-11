Waterpoloërs onderuit tegen Spanje

Oranje begon goed aan het duel en kwam via een doelpunt van Jorn Winkelhorst op 0-1. Maar de Spanjaarden kwamen daarna langszij en sloten de periode met een 2-1 voorsprong af. In de tweede periode liep de thuisploeg verder uit naar 5-2. Door doelpunten van Jesse Koopman en Lars Gottemaker kwam Oranje nog terug, maar met een snelle treffer in de vierde periode gooide Spanje de wedstrijd definitief in het slot.

Nederland had moeite te scoren in overtalsituaties. Een van de acht leverde een een doelpunt op, terwijl Spanje uit evenzovele kansen vijf keer scoorde. ,,De man meer was het verschil vandaag. Er was te weinig dreiging en het eindschot was vaak onvoldoende", aldus Van Galen, die wel had genoten zijn ploeg. ,,Het is mooi dat we het Spanje in eigen huis zo moeilijk weten te maken.''