Waterpoloërs op EK nipt onderuit tegen wereldkampioen Spanje

Oranje had de eerste wedstrijd op het EK ruim gewonnen van Duitsland (13-6). De derde wedstrijd in de groep is vrijdag tegen Roemenië. De vier groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers 2 en 3 van iedere poule spelen eerst kruisfinales.

Spanje scoorde al na 15 seconden en stond binnen een minuut met 2-0 voor. Maar de ploeg van Van der Meer knokte zich in hetzelfde kwart nog terug en kwam op 3-3. In het tweede kwart ging het mis voor Oranje. De wereldkampioen was in het tweede deel van de acht minuten vier keer trefzeker en hield Nederland van het scoren af.

In het derde en vierde kwart herstelden de waterpoloërs zich echter goed en scoorden ook vaker dan Spanje. In de slotfase had Oranje de gelijkmaker voor 11-11 kunnen maken, maar het schot van Pascal Janssen werd gestopt.

Luuk Gielen scoorde drie keer voor Oranje. Guus van IJperen en Jesse Koopman waren twee keer trefzeker. De andere doelpunten werden gemaakt door Jorn Winkelhorst, Kas te Riele en Jorn Muller.

Bondscoach Harry van der Meer was tevreden, maar ook kritisch. ,,In de eerste twee periodes ging het niet naar wens. We maakten foutjes die we vooraf hadden besproken en wilden voorkomen. In de tweede helft van de wedstrijd gooiden we er meer power in en kwamen we door het harde werken terug in de wedstrijd. Dan zie je op het eind dat het nog bijna resulteert in een gelijkspel.”