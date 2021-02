Waterpoloërs plaatsen zich na knappe comeback voor kwartfinales OKT

De Nederlandse waterpoloërs hebben zich op het olympisch kwalificatietoernooi geplaatst voor de kwartfinales. De formatie van bondscoach Harry van der Meer speelde in Rotterdam gelijk tegen Frankrijk, 11-11 (2-3 0-2 3-4 6-2). Dat was voldoende om ten minste bij de beste vier in de groep te eindigen. Bij het ingaan van het laatste kwart stond Oranje nog vier doelpunten achter.

Eerder op het OKT won Nederland van Duitsland en Roemenië. Tussendoor was er een stevige nederlaag tegen Kroatië. Nederland speelt nu in de poulefase nog tegen Rusland, evenals Kroatië en Nederland zeker van een plek in de volgende fase. Er zijn in Rotterdam drie tickets voor Tokio te verdelen.



Na de derde periode stond Oranje op een achterstand van 5-9. In de slotfase vlogen de ballen er vervolgens ineens wel moeiteloos in. Door treffers van Jesse Koopman, Guus van IJperen en Jorn Muller (2) kwam Oranje welhaast sensationeel terug tot 9-9. Daarna kwamen de Fransen nog twee maal op voorsprong, maar de niet helemaal fitte Jorn Winkelhorst en opnieuw Muller zorgden ervoor dat het punt er kwam.

De opleving van de Nederlandse ploeg was opvallend, aangezien de spelers in het eerste deel juist moeite hadden met scoren. Pascal Janssen en Kjeld Veenhuis scoorden wel in het eerste kwart (2-3), maar in de tweede periode kwam de formatie van Van der Meer niet één keer tot scoren. Dat herstelde Winkelhorst door al na 15 seconden in het derde kwart de bal er wel in te schieten. Winkelhorst scoorde nogmaals en Robin Lindhout scoorde ook in die fase.

Bondscoach Harry van der Meer had een duidelijke verklaring voor de opleving. ,,We hadden niets meer te verliezen. Het was er op of er onder”, zei Van der Meer. ,,Zij werden misschien wat voorzichtiger en wij gingen alle risico’s nemen. Dat is gelukkig goed uitgevallen. Daar hebben we mazzel mee gehad. De eerste twee periodes zagen er niet goed uit. Het balritme was te laag, we speelden te langzaam en het was voor hun verdedigers veel te gemakkelijk om te zien wat wij van plan waren. Op die punten zullen we ons moeten verbeteren.”

Thomas Lucas sloot zich daarbij aan. “Ik denk dat we er aanvankelijk aardig doorheen zaten. Het baltempo was laag en dan is het lastig doelpunten maken”, aldus de aanvaller. “We kregen wel kansen, maar de ballen vlogen er niet in. Maar ondanks de achterstand bleven we er in geloven, dat doen we altijd. In het laatste kwart hebben we ongelooflijk veel veerkracht getoond. Daardoor zijn we teruggekomen. En we hadden nog kunnen winnen ook.”