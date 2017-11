Waterpoloërs tegen Litouwen om plek op EK

Dat heeft de loting in Boedapest uitgewezen. Oranje speelt op 24 februari eerst thuis en een week later (zaterdag 3 maart) in Litouwen.

Nederland speelde in de kwalificatiereeks voor het vorige EK, dat van 2016 in Belgrado, ook al tegen Litouwen. De ploeg van bondscoach Robin van Galen won in oktober 2015 met liefst 25-3. ,,Je moet geen enkele tegenstander onderschatten, maar gezien de ontwikkeling die we doormaken zijn we het natuurlijk aan onze stand verplicht om ons zonder problemen te plaatsen voor het EK'', liet Van Galen weten op Waterpolo.nl.