Waterpoloërs verliezen nipt van Rusland en treffen nu Montenegro

De Nederlandse waterpoloërs stuiten in de kwartfinales van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Rotterdam op het sterke Montenegro, de winnaar van poule A. Dat is het gevolg van de nipte nederlaag die Oranje vanavond leed tegen Rusland in het laatste groepsduel in poule B. De formatie van bondscoach Harry van der Meer verloor met 11-10 en eindigde daardoor als vierde in de poule.

Op het OKT in Rotterdam worden de resterende drie startbewijzen voor de Olympische Spelen van Tokio verdeeld. De Nederlandse mannen deden in 2000 voor het laatst aan de Spelen mee. Bij winst of een gelijkspel tegen Rusland had Nederland de tweede of derde plaats in de poule bemachtigd en minder gevreesde tegenstanders Georgië of Griekenland getroffen in de kwartfinales.

Nederland bood uitstekend partij tegen Rusland, dat woensdag nog won van Kroatië met 14-13. Die Oost-Europese ploeg had Nederland op maandag nog weggespeeld met 25-8. Na de eerste periode stond het 3-3, dankzij twee treffers van Jesse Koopman en een benutte penalty van Jorn Winkelhorst.

De Russen liepen in de tweede periode uit naar 6-4, maar raakten wel hun beste schutter Konstantin Charkov kwijt, die met een rode kaart het bad uit moest. Oranje vocht zich terug in de wedstrijd en kwam via twee goals van Winkelhorst op 6-7 na de derde periode.

In de vierde periode nam de ploeg van Van der Meer de leiding met 9-8 na treffers van Pascal Janssen en Jorn Muller, maar toch kwamen de Russen weer voorbij. In Dmitri Cholod hadden ze namelijk nog een scherpschutter. Hij zette zijn ploeg op een voorsprong van 11-9. Jansen maakte en 11-10 van en een gelijkspel was in de slotseconden nog mogelijk, maar de Russische keeper hield het laatste wanhoopsschot van Oranje tegen.

,,Jammer dat we toch wat slordig waren in het benutten van de kansen in de manmeersituaties. Anders hadden wij wel degelijk kunnen winnen”, zei bondscoach Van der Meer na het duel. ,,Maar verdedigend was het goed, we zitten lekker in ons vel en dit resultaat tegen een zeer sterke ploeg als Rusland geeft de jongens vertrouwen. Het wordt vrijdag erop of eronder tegen Montenegro; het wordt de wedstrijd van ons leven, maar we zullen er als tijgers ingaan.”

Volledig scherm © ANP