Waterpolosters kansloos in finale tegen VS

LIVE | Gelredome in afwachting van ‘gevecht van de eeuw’ tussen Rico en Badr

19:59 Een moment waar veel sportliefhebbers naar uitgekeken hebben: Kickboksers Rico Verhoeven en Badr Hari staan vanavond in Geldredome tegenover elkaar in het ‘Gevecht van de eeuw’. Inzet is de wereldtitel in het zwaargewicht, die al sinds 2014 in handen is van Verhoeven. Mis niets in dit liveblog.