Waterpolosters naar halve finale World League

Volleybal­sters in Nations League ook langs Zuid-Ko­rea

30 mei De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League ook hun tweede wedstrijd in Apeldoorn gewonnen. Het team van coach Jamie Morrison versloeg Zuid-Korea. Dat deed het in een vrij eenzijdige ontmoeting in drie sets, 25-18, 25-10 en 25-12. Eerder was Oranje in Apeldoorn al te sterk voor Polen (3-0).