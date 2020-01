Waterpolosters plaatsen zich met monsterzege voor halve finale EK tegen Rusland

De Nederlandse waterpolosters hebben zoals verwacht zonder problemen de halve finales bereikt op het EK in Boedapest. De ploeg van bondscoach Arno Havenga versloeg Slowakije in de kwartfinale met 22-2 (6-0, 3-0, 7-1, 6-1). In de volgende ronde wacht Rusland.

Oranje, regerend kampioen van Europa, treft donderdag in de halve finale de winnaar van het duel tussen Rusland en Italië. In de groepsfase wonnen de waterpolosters al met 10-4 van de Italiaanse vrouwen. Oranje zette de vijf poulewedstrijden allemaal in winst om, met als hoogtepunt de zege op vicewereldkampioen Spanje (10-6).

De winnaar van het EK verdient een ticket naar de Olympische Spelen in Tokio. Een finaleplaats volstaat ook al als Spanje, al zeker van deelname, de eindstrijd haalt. De Nederlandse waterpolosters veroverden in 2008 verrassend olympisch goud, maar misten daarna de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016.

Voluit

Als ongeslagen groepswinnaar trof Oranje met Slowakije in de kwartfinale de nummer 4 van de andere poule, waarin dat land een paar zware nederlagen moest incasseren. Dankzij overwinningen op Kroatië en Servië haalde het jonge Slowaakse team toch de laatste acht. “We weten vooraf eigenlijk al dat we gaan winnen”, zei Maud Megens een dag voor het duel. “Maar als we er te makkelijk over denken, wordt het niets en houden we ook geen goed gevoel over aan die wedstrijd.” En dus ging Oranje gewoon voluit in de Hongaarse hoofdstad. Kitty Lynn Joustra opende al na 24 seconden de score en aan het einde van het eerste kwart stonden de vrouwen van Havenga al met 6-0 voor.

Pas aan het einde van het derde kwart wist Slowakije keepster Joanne Koenders voor het eerst te passeren. Megens maakte vijf doelpunten en nestelde zich met een totaal van 22 op dit EK voorlopig aan kop van de topscorerslijst.

Rusland in de halve finale

Oranje treft in de halve finales van de EK Rusland. De Oost-Europese formatie was in de kwartfinales met 13-7 te sterk voor Italië. Eerder op de dag had Nederland met grote cijfers van Slowakije gewonnen (22-2).



Rusland eindigde in groep A achter Hongarije op de tweede plek. De Russinnen verloren in de vijf pouleduels alleen van het gastland (8-9). Oranje speelt donderdagavond in Boedapest tegen Rusland (aanvang: 19.00 uur). De deelnemers aan de andere halve finale zijn nog niet bekend.