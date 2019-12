Waterpolosters verliezen weer in Canada Cup

video Polman gesloopt na thriller: ‘Maar dat maakt me geen reet uit’

11:24 Estavana Polman kon haar geluk niet op na de sensationele overwinning op Rusland (33-32). ,,Ik kan het niet geloven’’, sprak de Oranje-handbalster over het bereiken van de WK-finale. ,,Wow, wat een wedstrijd! We staan er gewoon. We winnen gewoon van de Russen. Dat is heerlijk.’’