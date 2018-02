Waterpolosters winnen overtuigend van Frankrijk

Hockeyers van 0-3 naar 3-3 tegen Australië

1 februari De Nederlandse hockeyers hebben in de derde van vier oefeninterlands tegen Australië op het nippertje een nederlaag voorkomen. Oranje knokte zich in Perth terug van een achterstand van 3-0 en hield de wereldkampioen op een gelijkspel: 3-3. De eerste confrontatie was ook al met dezelfde cijfers afgesloten, de ploeg van bondscoach Max Caldas won het tweede duel van de winterstage met 3-2.