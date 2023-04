Wauw! BMX-wereldkampioen Jorge ‘Viki’ Gomez showt spectaculaire stunts tussen de bloembollen

Casimir Schmidt stelt teleur in meerkampfi­na­le: ‘Het waren gewoon slechte oefeningen’

Turner Adem Asil uit Turkije is de nieuwe Europees kampioen in de meerkamp. Asil, die vorig jaar nog EK-brons won in de meerkamp, kwam na een foutloze wedstrijd tot 84,965 punten. In eigen huis maakte Asil, de regerend wereldkampioen ringen, vooral het verschil aan ringen (15,033) en sprong (15,100). Asil verzekerde Turkije van de eerste Europese meerkamptitel ooit.