Al is die kracht momenteel twijfelachtig. Nederland heeft nog niet de vorm van een en twee jaar geleden, toen de handbalsters zilver wonnen op respectievelijk het EK en WK. Smeets: ,,Maar je ziet wel dat we op de weg naar boven zijn. Het moet hier en daar alleen nog beter. Het gaat om details, bij fases laten we al goede dingen zien.”



Tess Wester, clubgenoot van Smeets bij Bietigheim, beaamt dit: ,,We zijn goed, maar het gaat niet vanzelf. Dat geldt voor mij ook. Er zijn dan ook wat veranderingen in de selectie door blessures. We missen een aantal speelsters, het is nog een beetje zoeken. Maar ik merk wel dat het eraan komt.”



De keepster noemt het een voordeel dat zij de Duitsers goed kent. ,,Maar tegelijkertijd is het een nadeel want zij kennen mij ook. Ze weten hoe ik keep.”