Weer blessure voor Henk Grol

Grol laat zich morgen bij terugkeer in Nederland in een ziekenhuis onderzoeken, zo meldt de NOS. Hij mist sowieso de GP-wedstrijden van volgend weekeinde in Den Haag. Grol keerde gisteren voor het eerst sinds de Olympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro terug in het circuit.



De carrière van Grol, die brons pakte bij de Olympische Spelen van 2008 en 2012, wordt gekenmerkt door veel zware blessures.