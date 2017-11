Weer Russinnen bestraft voor doping Londen 2012

Het gaat om verspringster Anna Nazarova en 400 meterloopster Joelia Goesjtsjina, bij wie alsnog verboden middelen zijn aangetroffen. Goesjtsjina won met de Russische estafetteploeg zilver op de 4x400 meter. Ze was die medaille al kwijt doordat een ander lid van het estafettekwartet in een eerder stadium was bestraft wegens doping.