Wegtitels op 10 kilometer naar Butter en Koster

Atleet Michel Butter heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Nederlandse wegtitel op de 10 kilometer bemachtigd. De hardloper uit Castricum eindigde in de Groet uit Schoorl Run als tweede in de wedstrijd bij de mannen, maar was wel de beste Nederlander in een tijd van 29 minuten en 12 seconden. De Brit Callum Hawkins won in 29.03.

Edwin de Vries eindigde als zesde in 29.49 en pakte het NK-zilver. Mahadi Abdi Ali, zevende in de race door het duingebied van het Noord-Hollandse Schoorl in 29.54, behaalde het brons. Butter won het kampioenschap ook in 2007, 2008 en 2016. Titelverdediger Abdi Nageeye ontbrak.

Butter, die in het najaar indruk maakte met de zesde plaats in de marathon van New York, is deze winter veelzijdig bezig. Hij is ook de leider in het nationaal crosscircuit en maakt komend weekeinde een uitstapje naar de 3000 meter bij de NK indoor.

Maureen Koster won voor het eerst in haar carrière de titel bij de vrouwen. Ze pakte de gouden medaille in een tijd van 32.36. Jip Vastenburg liep naar de tweede plaats in 33.10 en ontving het zilver. Jill Holterman greep het brons met een tijd van 33.35.